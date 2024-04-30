Рианчо: «Соболев не имеет права так мало забивать»

Рауль Рианчо, который ранее был тренером «красно-белых», высказался об игре форварда столичной команды Александра Соболева в текущем сезоне.

- Соболев регрессирует. Александр рискует не раскрыть свой потенциал на 100 процентов. У него есть все данные для того, чтобы быть лучшим бомбардиром РПЛ. Но что-то мешает Соболеву. Основной форвард «Спартака» не имеет права так мало забивать. – цитирует Рианчо «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». В текущем сезоне на счету форварда девять забитых мячей, футболист провёл 29 матчей за московский клуб. Контракт игрока со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.