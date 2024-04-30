Семшов назвал игрока, из-за ухода которого ухудшилась атака «Зенита»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением об атаке петербургского «Зенита».

«Для меня единственный фактор, который повлиял на атаку «Зенита» – уход Малкома, который креативил впереди и мог в одиночку решить исход матча», – цитирует бывшего футболиста издание «Советский спорт».

Семшов отметил, что «сине-бело-голубым» не хватает игроков, которые могут взять инициативу в свои руки и проявить себя индивидуально.

Напомним, Малком защищал цвета петербургского клуба с 2019 по 2023 год. Бразилец был продан в саудовский «Аль-Хиляль».