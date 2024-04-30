Ташуев: «В донецком «Металлурге» меня называли Анчелотти»

Сергей Ташуев, российский футбольный тренер вспомнил забавный случай из карьеры. Будучи тренером донецкого «Металлурга» его за сходство с Карло Анчелотти прозвали по фамилии знаменитого итальянского коуча.

«Помню случай, когда работал в донецком «Металлурге» в 2013 году, у нас играли бразильцы. Они нашли сходство и называли меня Анчелотти. Конечно, по‑доброму, это было, хорошая команда была, классный коллектив», - смеясь вспоминает Сергей Абуезидович для «Матч ТВ».

Ранее Ташуев рассказал о том, что ему уже поступают звонки с предложениями о работе. Несколько дней назад тренер покинул воронежский «Факел».