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«Спартак» не заинтересован в приглашении тренера «Вест Хэма» Мойеса эксклюзив

30 Апреля 2024 • 20:07 Комментировать

Московский «Спартак» не планирует приглашать в клуб наставника «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-футбол.ру».

Daily Mail приводил информацию, что российский клуб хочет провести переговоры с главным тренером лондонского клуба. Трудовой договор специалиста с английской командой рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что «Спартак» ранее расстался с Гильермо Абаскалем. Сейчас коллективом руководит Владимир Слишкович.

Москвичи после 26 встреч располагаются на четвёртой позиции турнирной таблицы первенства России. Команда заработала 42 балла.

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