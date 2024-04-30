Московский «Спартак» не планирует приглашать в клуб наставника «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-футбол.ру».

Daily Mail приводил информацию, что российский клуб хочет провести переговоры с главным тренером лондонского клуба. Трудовой договор специалиста с английской командой рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что «Спартак» ранее расстался с Гильермо Абаскалем. Сейчас коллективом руководит Владимир Слишкович.

Москвичи после 26 встреч располагаются на четвёртой позиции турнирной таблицы первенства России. Команда заработала 42 балла.