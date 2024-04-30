Кучаев станет отцом

Елена Радионова и игрок нижегородского «Пари НН», знаменитый российский футболист Константин Кучаев станут родителями. Об этом Радионова сама сообщила в своей соцсети, опубликовав совместные фотографии с Кучаевым, на которых у неё виден округлившийся живот.

«Наш мир», - гласит подпись к фото от фигуристки.

Сам же Кучаев, напомним, с минувшей зимы выступает в составе нижегородского «Пари НН», клуба второй половины турнирной таблицы. В него он перебрался из московского ЦСКА. В этом сезоне в активе Константина 20 матчей во всех турнирах, в которых он ни разу не забил гол и отметился лишь одним ассистом.