Радимов отреагировал на новость о новом контракте Семака с «Зенитом»

Бывший игрок питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что контракт Сергея Семака с питерским клубом будет рассчитан до 2030 года.

«Во-первых, поздравлю своего друга Сергея Семака, очень рад. Во‑вторых, важно, что новость о контракте появилась именно сейчас. Клуб продолжает последовательно придерживается своей стратегии, принесшей пять чемпионств подряд, а не руководствуется сиюминутными вещами», - делится Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Семак приводил «Зенит» к чемпионству в последних пяти сезонах. В сезоне текущем у зенитовцев также есть большие шансы взять шестое чемпионство кряду.

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