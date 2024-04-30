Идову: «Абаскаля убрали, а Джикию на поле мы всё равно не видим»

Брайн Идову, ныне игрок клуба Медиалиги ФК «10» порассуждал о судьбе Георгия Джикии. В «Спартаке» сменился тренер, но центрдеф по-прежнему не выходит играть за «красно-белых» и при Владимире Слишковиче.

«Джикию на поле мы все равно не видим. Если так продолжится до конца сезона, то Георгий покинет «Спартак». На него большой спрос может быть», - делится Идову с «Матч ТВ».

Брайн уверен, Джикией точно заинтересуются несколько клубов. Возможно и возвращение Георгия в московский «Локомотив».

Напомним, что Идову и Джикия играли вместе в пермском «Амкаре» и являются бывшими одноклубниками.