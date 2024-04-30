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«Ахмат» не продаст Ловата летом

30 Апреля 2024 • 19:26 Комментировать

Леонардо Корначини, агент игрока обороны грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата заявил, что легионера чеченский клуб грядущим летом точно никому не продаст.

«Пока слишком рано говорить об интересе других клубов к нему. Но «Ахмат» не станет продавать Лукаса летом», - заверил Корначини для «РБ Спорт».

Ловат присоединился к «Ахмату» зимой 2024 года. Бразилец перешёл из братиславского «Слована». Футболисту 27 лет, является он воспитанником клуба «Аваи» и уроженцем города Флорианополис.

В текущем сезоне Ловату удалось сыграть за «Ахмат» в 10 матчах, в них Лукас забил один гол и дважды отметился голевой передачей.

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Ахмат Лукас Ловат Леонардо Корначини ещё теги
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