«Ахмат» не продаст Ловата летом

Леонардо Корначини, агент игрока обороны грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата заявил, что легионера чеченский клуб грядущим летом точно никому не продаст.

«Пока слишком рано говорить об интересе других клубов к нему. Но «Ахмат» не станет продавать Лукаса летом», - заверил Корначини для «РБ Спорт».

Ловат присоединился к «Ахмату» зимой 2024 года. Бразилец перешёл из братиславского «Слована». Футболисту 27 лет, является он воспитанником клуба «Аваи» и уроженцем города Флорианополис.

В текущем сезоне Ловату удалось сыграть за «Ахмат» в 10 матчах, в них Лукас забил один гол и дважды отметился голевой передачей.