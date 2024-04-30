Президент «Сочи»: «Мы будем выходить и биться»

За четыре тура до финиша чемпионата России «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице. От зоны стыковых игр команда Роберта Морено отстаёт на шесть очков. Президент клуба Борис Ротенберг высказался о ситуации.

«Мы будем выходить и биться. А там уже как Господь управит», - сказал Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

По словам Ротенберга, он чувствует, что шансов сохранить прописку в топ-дивизионе остаётся всё меньше. Тем не менее, функционер верит в решение турнирной задачи.

До конца чемпионата «Сочи» сыграет против «Динамо» (на выезде), «Пари НН» (дома), «Краснодара» (дома) и «Рубина» (на выезде).