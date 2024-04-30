Ташуев заявил, что ему уже поступают звонки с предложениями о работе

Сергей Ташуев, несколько дней назад покинувший воронежский «Факел» заявил, что ему уже сейчас поступают звонки о новых предложениях по тренерской работе. Однако отвечать положительно на них Сергей Абуезидович пока не спешит.

«Звонки есть. Интересуются, готов ли я рассмотреть что‑то. Не буду загадывать: как будет, так и будет», - говорит Ташуев «Матч ТВ».

Тренер добавил, что из «Пари НН», который тоже недавно остался без главного тренера, ему не звонили.

«Факел» при Ташуеве проиграл четыре матча подряд. Позже тренер «по семейным обстоятельствам» был уволен из воронежского клуба.

Ташуев: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»