Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин рассказал, какие проблемы были у Ивана Игнатьева в «Сочи»

30 Апреля 2024 • 19:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на информацию о том, что сербский клуб «Железничар» расторг контракт с форвардом Иваном Игнатьевым.

«Я не знаю причин, по которым с Иваном в Сербии расторгли контракт. Что касается периода в «Сочи», то дело было в психологии», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Точилин отметил, что нападающий в «Сочи» были зажатым и не мог показать свою лучшую игру, что приводило к низкой результативности.

Стоит напомнить, что Игнатьев перебрался в «Железничар» в конце января 2024 года на правах свободного агента. Всего россиянин провёл семь встреч, отметившись одной результативной передачей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи РПЛ Иван Игнатьев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Апреля
19:03
Точилин рассказал, какие проблемы были у Ивана Игнатьева в «Сочи»
16:08
Личка выступил за переход РПЛ на систему «весна-осень»
15:30
Личка: В РПЛ пока не всё в руках «Динамо»
15:23
Личка высказался о деградации РПЛ
14:24
Кордова опроверг информацию об уходе из «Сочи»
13:13
Кирьяков: «У «Динамо» очень хорошие шансы на победу в РПЛ»
12:00
Силкин: «Динамо» потеряло много очков, их может не хватить для чемпионства»
29 Апреля
20:36
Марио Личка: Тюкавин и другие игроки «Динамо» могут выступать в АПЛ
17:52
Гафин: Не хотим отдавать Тюкавина в «Зенит» 1
17:10
Сёмин: «Динамо» очень сильно приблизилось к чемпионству»
16:54
Гафин рассказал, в чём необходимо прибавить «Динамо» для борьбы за чемпионство
16:16
Семшов заявил, что его не удивит возможное чемпионство «Динамо»
15:07
Силкин: «Динамо» уже не поборется за чемпионство» 2
14:44
Дзюба покинет «Локомотив» — источник
14:27
Роберто Фернандес: «Динамо» на правильном пути»
14:07
Пименов: «Дайте Тюкавину выиграть с «Динамо» трофей, потом уже будем говорить о переходе в европейский топ-клуб»
13:34
Гранат: Европа? Тюкавину можно провести ещё один сезон в «Динамо»
11:10
Агент Сафонов: «Тюкавин показывает отличную игру»
10:42
Ковальчук рассказал, почему решил посетить матч «Динамо» и «Зенита»
28 Апреля
23:52
«Динамо» хочет продлить контракт с легионером
21:47
Гафин назвал задачу «Динамо» в РПЛ
21:12
Смолов заработал дисквалификацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
19:31 · Кубок России
Мацуев — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Покажите нам искрометный спектакль!»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Идову: «Абаскаля убрали, а Джикию на поле мы всё равно не видим»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» не продаст Ловата летом
19:14 · Россия. Премьер-лига
Президент «Сочи»: «Мы будем выходить и биться»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Ташуев заявил, что ему уже поступают звонки с предложениями о работе
19:03 · Россия. Премьер-лига
Точилин рассказал, какие проблемы были у Ивана Игнатьева в «Сочи»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Президент «Железничара»: Рад, что Иван Игнатьев ушёл
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Родины» заявил о давлении на команду в связи с возможным выходом в РПЛ
18:49 · Кубок России
Гафин — о матче со «Спартаком» в Кубке России: «Это будет новая история»
18:47 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» ответили на вопрос о трансферных планах
18:39 · Россия. Премьер-лига
Точилин назвал преимущество «Спартака» в матче с «Динамо»
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» для нас как «Реал»: Агент Ивановича отреагировал на слухи
17:56 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Не стал бы говорить, что в РПЛ есть фаворит на чемпионство»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Мостовому с бразильцами «Зенита» играть невозможно» эксклюзив
17:46 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС — о возможном назначении Карпина в «Спартак»: «Не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения»
Все новости
Рекомендуем