Точилин рассказал, какие проблемы были у Ивана Игнатьева в «Сочи»

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на информацию о том, что сербский клуб «Железничар» расторг контракт с форвардом Иваном Игнатьевым.

«Я не знаю причин, по которым с Иваном в Сербии расторгли контракт. Что касается периода в «Сочи», то дело было в психологии», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Точилин отметил, что нападающий в «Сочи» были зажатым и не мог показать свою лучшую игру, что приводило к низкой результативности.

Стоит напомнить, что Игнатьев перебрался в «Железничар» в конце января 2024 года на правах свободного агента. Всего россиянин провёл семь встреч, отметившись одной результативной передачей.