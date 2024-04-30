Президент «Железничара»: Рад, что Иван Игнатьев ушёл

Зоран Наункович, который занимает пост президента сербского «Железничара» (Панчево), высказался о расторжении контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.

Стоит сказать, что Игнатьев провёл за сербский клуб семь матчей. В них 25-летний форвард сделал только одно результативное действие – голевой пас.

«Мы расторгли договор по обоюдному согласию сторон. На данный момент для нас всё складывается не очень хорошо, поэтому я рад, что история с Иваном закончена. Наш клуб и Иван недовольны сложившейся ситуацией, поэтому мы приняли такое решение», - цитирует Наунковича Sport24.

В то же время президент «Железничара» отметил, что никаких конфликтов между клубом и Игнатьевым не было. По словам функционера, расставание было лучшим вариантом для обеих сторон.