В «Зените» ответили на вопрос о трансферных планах

Елена Илюхина, являющаяся председателем совета директоров «Зенита», ответила на вопрос по поводу планов клуба на летнем трансферном рынке.

«У нас ещё есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома. Каких-то конкретных планов сейчас нет, времени до начала следующего сезона ещё предостаточно», - слова Илюхиной приведены на сайте «Зенита».

Ближайшую игру «Зенит» проведёт в четверг, 2 мая, - против ЦСКА на выезде в Кубке России. Что касается Премьер-лиги, то за четыре тура до финиша чемпионата команда Сергея Семака занимает первое место. Второй «Краснодар» «сине-бело-голубые» опережают по личным встречам при равенстве очков (по 50).

В «Зените» раскрыли будущее Семака