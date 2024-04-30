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В «Зените» раскрыли будущее Семака

30 Апреля 2024 • 18:43 Комментировать (1)

Елена Илюхина, которая возглавляет совет директоров «Зенита», раскрыла информацию о будущем главного тренера команды Сергея Семака. По словам Илюхиной, клуб договорился со специалистом о пролонгации трудового договора.

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», - слова Илюхиной приводятся на сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Краснодар» по разности забитых и пропущенных мячей. Питерцы могут стать чемпионами в шестой раз подряд.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 2 мая – против ЦСКА в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Елена Илюхина ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
30 Апреля 2024 в 19:11
Самая плохая новость в 2024 г.
Вся беда Зенита в том ,что все вопросы , ну или почти все , решает один человек , который в футболе разбирается не очень , а клуб рассматривает как свою игрушку .
Поэтому ему нужно , что бы : ни Председатель совета директоров, ни Председатель правления ни спортивный директор и особенно ни ГТ , не надоедали со своими идеями и предложениями . А слушали его. А еще лучше читали его мысли . У него и так проблем хватает .
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