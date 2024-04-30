В «Зените» раскрыли будущее Семака

Елена Илюхина, которая возглавляет совет директоров «Зенита», раскрыла информацию о будущем главного тренера команды Сергея Семака. По словам Илюхиной, клуб договорился со специалистом о пролонгации трудового договора.

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», - слова Илюхиной приводятся на сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Краснодар» по разности забитых и пропущенных мячей. Питерцы могут стать чемпионами в шестой раз подряд.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 2 мая – против ЦСКА в Кубке России.