Точилин назвал преимущество «Спартака» в матче с «Динамо»

1 мая московские «Динамо» и «Спартак» проведут матч на вылет в рамках Пути регионов Кубка России. Александр Точилин, бывший динамовец и футбольный тренер порассуждал о том, какое преимущество в этом матче будет у «красно-белых».

«У «Динамо» основная сила — Тюкавин. За счёт чего «бело-голубые» будут забивать, если его закроют? У «Спартака» же решить эпизод, выстрелить может каждый. Поэтому «Спартак» будет сложным соперником, динамовцам предстоит ломать голову, как противостоять их атаке», - говорит Точилин для Legalbet.

«Спартак» и «Динамо», напомним, в этом сезоне уже четыре раза играли между собой. Три раза победу одерживали спартаковцы, один раз – «бело-голубые».