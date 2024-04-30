«Зенит» для нас как «Реал»: Агент Ивановича отреагировал на слухи

Агент Небойша Еленкович, который работает с нападающим «Войводины» Михайло Ивановичем, высказался по поводу слухов об интересе к игроку со стороны питерского «Зенита».

По словам агента, он не получал от «Зенита» предложения по Ивановичу. Еленкович не исключает, что такое предложение получала «Войводина», однако агенту об этом пока не сообщали.

«Иванович – молодой футболист, а «Зенит» для нас как «Реал». Возможно, предложение поступало в «Войводину», и если это так, то нам приятно, что Михайло интересуется такой топовый клуб», - цитирует Еленковича Sport24.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в четверг, 2 мая, - против ЦСКА на выезде в Кубке России.

«Зенит» готов увеличить предложение по Ивановичу