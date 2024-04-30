Колыванов: «Не стал бы говорить, что в РПЛ есть фаворит на чемпионство»

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в РПЛ. По его мнению, теперь на заветный титул за несколько туров до конца уже нет однозначного фаворита – слишком высока цена ошибки.

«Вроде три тура назад считалось, что «Зенит» обыграет «Рубин», и всё закончится. А видите, как получилось: очков недобрал раз, недобрал два, в итоге всё возвращается на свои места», - говорит Колыванов для «Газеты.Ру».

«Зенит» и «Краснодар» находятся на первом месте турнирной таблицы, у обоих клубов по 50 очков. Третью строчку с 47 баллами занимает московское «Динамо». До конца первенства осталось четыре тура.