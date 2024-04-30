Стипиди: «Мостовому с бразильцами «Зенита» играть невозможно»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об игре санкт-петербургского «Зенита».

- «Зенит» показывает караульный футбол. У Клаудиньо каждый второй пас – чужому. Я думаю, в матче с «Динамо» желание было только у Кержакова, Мостового, Сергеева и Караваева. Почему заменили Мостового? Потому что ему с бразильцами играть невозможно. Те только друг другу мяч дают. Клаудиньо делает пас пяткой, и задерживается атака. Где этот Кассьерра, который забивать должен? Все кричат, что у него шестнадцать голов в чемпионате. А кому он их забил? Нижнему, «Уралу», кому ещё там? Но почему он не забил в последних матчах «Рубину» и «Динамо»? У Тюкавина вот в каждой игре гол. А Кассьерра забивает командам, которые, как я называю, за ватерлинией находятся, борются за выживание.

«Зенит» по итогам 26 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице, имея поровну очков с «Краснодаром».