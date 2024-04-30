Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Мостовому с бразильцами «Зенита» играть невозможно» эксклюзив

30 Апреля 2024 • 17:47 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об игре санкт-петербургского «Зенита».

- «Зенит» показывает караульный футбол. У Клаудиньо каждый второй пас – чужому. Я думаю, в матче с «Динамо» желание было только у Кержакова, Мостового, Сергеева и Караваева. Почему заменили Мостового? Потому что ему с бразильцами играть невозможно. Те только друг другу мяч дают. Клаудиньо делает пас пяткой, и задерживается атака. Где этот Кассьерра, который забивать должен? Все кричат, что у него шестнадцать голов в чемпионате. А кому он их забил? Нижнему, «Уралу», кому ещё там? Но почему он не забил в последних матчах «Рубину» и «Динамо»? У Тюкавина вот в каждой игре гол. А Кассьерра забивает командам, которые, как я называю, за ватерлинией находятся, борются за выживание.

«Зенит» по итогам 26 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице, имея поровну очков с «Краснодаром».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой Павел Стипиди ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Апреля
17:47
Стипиди: «Мостовому с бразильцами «Зенита» играть невозможно»
29 Апреля
20:53
Орлов: «По игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола»
20:48
Орлов: «Андрей Мостовой остановился в развитии»
19:02
Радченко: «Динамо» хоть и выиграло, но «Зенит» был получше»
17:15
«Не было искры»: Колосков оценил победу «Динамо» над «Зенитом»
16:52
Непомнящий объяснил, в чём проблемы «Зенита»
15:01
Балахнин: Видны тенденции к спаду в игре «Зенита»
13:43
Личка ответил, на сколько процентов выросли шансы «Динамо» на чемпионство
13:27
Гранат объяснил, почему не удивился второй победе подряд «Динамо» над «Зенитом» в РПЛ
13:21
Личка: «Лучше бы я два раза проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат»
11:13
Роберто Фернандес объяснил, почему «Динамо» удачно играет с «Зенитом»
10:42
Ковальчук рассказал, почему решил посетить матч «Динамо» и «Зенита»
10:14
Силкин ответил на вопрос, уйдёт ли Тюкавин в «Зенит»
28 Апреля
23:47
Тарханов: «Динамо» снова включилось в борьбу за чемпионство»
23:11
Тюкавин не стал отвечать на вопрос о переходе в европейский клуб
22:31
Аршавин: «Шансы «Краснодара» на чемпионство сильно повысятся в случае победы над «Крыльями Советов»
22:28
Нино: «Зенит» провёл достойный матч»
22:26
Тюкавин: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»
22:25
Личка: «Я больше сегодня и сейчас думаю о «Спартаке» и Кубке»
22:17
Личка: «Один победный гол даёт нам маленький шанс вмешаться в борьбу за чемпионство»
22:15
Александр Мостовой: «Посмотрим, готов ли «Краснодар» стать чемпионом»
22:13
Скопинцев ответил, рад ли он, что зимой не перешёл в «Зенит»
22:12
Щербаченко: «В «Зените» слишком доверились бразильцам»
22:07
Сёмин: «Команды стали играть на пределе своих возможностей и отбирать очки у «Зенита»
22:04
В «Динамо» прокомментировали возможное продление контракта с Шуниным
21:59
Семак: «Вышедшие игроки не усилили атакующий потенциал нашей команды»
21:56
Медведев ответил, уходит ли чемпионство от «Зенита»
21:55
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на титул РПЛ
21:50
Гафин: «Место Лички в «Динамо» никогда не шаталось»
21:48
Гафин: «Команда - молодцы! Собрались после того, как многие нас похоронили»
21:47
Тюкавин: «Мяч приклеился, наверное, вчера много сырников съел с вареньем»
21:39
Тюкавин стал третьим игроком в XXI веке, забившим «Зениту» три гола за сезон в РПЛ 1
21:36
Александр Медведев - о ситуации в «Зените»: «Сейчас поговорим» 1
21:33
Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после победы над «Зенитом»
21:26
«Динамо» впервые в истории оба раза обыграло «Зенит» в рамках одного сезона РПЛ 1
21:18
«Зенит» впервые за пять лет не забил в двух матчах подряд 4
21:18
«Краснодар» в понедельник станет лидером РПЛ при одном условии
21:10
«Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место 12
21:04
Тюкавин забил в пятом матче подряд
20:56
Тюкавин открыл счёт в матче «Динамо» - «Зенит» 1
20:54
«Зенит» потерял Караваева в матче с «Динамо»
19:01
Аршавин: «Чемпионская гонка никуда не делась»
18:45
«Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 6
18:40
Семак исключил недонастрой в матче с «Рубином» 2
18:28
Личка объяснил отсутствие в составе Бителло
18:03
«Динамо» и «Зенит» объявили составы на очный матч РПЛ 1
16:21
Губерниев: «Зенит» остаётся главным претендентом на золото»
15:05
Новиков: «Если «Динамо» победит «Зенит», то мы увидим захватывающую борьбу за титул»
14:52
Варфоломеев: «Поражение от «Рубина» должно разозлить «Зенит»
14:39
Пименов: «Матч с «Динамо» определяющий для «Зенита»
14:32
Дьяков — о матче «Динамо» - «Зенит»: «Шансы на победу равны»
14:05
Габулов: «Динамо» всё ещё в чемпионской гонке»
13:50
Радченко: «В матче «Динамо» — «Зенит» ничья не устроит ни одну из команд»
13:12
Ташуев: «Шансы «Зенита» на чемпионство — 51 на 49»
12:00
Бразильцы стали проблемой для «Зенита»: контролирует ли ситуацию Семак 4
11:30
Колосков назвал сильную и слабую сторону «Динамо»
11:01
Кобелев: «Зенит» вышел на матч с «Рубином» не мобилизованным»
10:30
«Динамо» против «Зенита»: Кого Личка и Семак отрядят в старт на матч 26-го тура РПЛ
10:15
Кобелев: «Футболисты за такие деньги сами должны настраиваться, может, в туалет ещё отвести?»
02:11
Динамо - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
23:23
Сёмин ответил, готов ли Тюкавин к Европе
23:15
Сёмин назвал сильнейшего российского игрока РПЛ
23:06
Мостовой: «Я говорил, что интрига в РПЛ будет до конца сезона»
22:27
Адамов — о будущем: Вернусь в «Зенит», а дальше «Манчестер Юнайтед» или «Наполи»
21:53
Личка: «Если по Тюкавину будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу»
20:20
Лепёхин ответил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
19:16
Ставка и прогноз на матч Динамо — Зенит РПЛ — 28 апреля 2024
19:12
Тарханов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Зенитом»
17:33
Личка: «Если хотим участвовать в гонке за чемпионство, должны побеждать «Зенит»
15:41
Степашин оценил Тюкавина
14:54
Петрушин: «По уровню мастерства «Динамо» и «Зенит» примерно равны»
14:09
Скопинцев: «Ситуация в «Динамо» улучшилась и мы снова стали побеждать»
13:59
Назначен судья на матч «Динамо» - «Зенит»
01:16
Интересная ставка и прогноз на матч Динамо — Зенит чемпионата России — 28 апреля 2024
26 Апреля
19:14
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Зенит РПЛ — 28 апреля
15:45
Семак высказался о кадровой ситуации перед игрой с «Динамо»
15:26
Терёхин: «Если «Динамо» выигрывает у «Зенита», то команда в чемпионской гонке»
13:28
Семак: «Динамо» было и остаётся одним из претендентов на первое место
00:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Зенит чемпионата России – 28 апреля 2024
25 Апреля
21:46
Деменко считает, что у «Зенита» могут начаться проблемы: «Семак это чувствует»
16:53
Личка: «Думаю, что Смолову больше нравится играть нападающего»
13:49
Орещук: «Если «Зенит» потеряет золото, это будет сенсацией»
12:40
Игнатьев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
10:00
Мор назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
09:47
Кобелев: «Здорово, что в чемпионате России сохраняется интрига»
09:17
Стрепетов: «К поражению «Зенита» всё шло»
24 Апреля
18:34
Силкин рассказал, при каком условии «Динамо» может бороться за медали в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
17:47 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Мостовому с бразильцами «Зенита» играть невозможно» эксклюзив
17:46 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС — о возможном назначении Карпина в «Спартак»: «Не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения»
17:40 · Кубок России
Борис Игнатьев рассказал, кто победит в дерби «Динамо» и «Спартака»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС не исключил возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ
17:25 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер: «Урал» и «Сочи» - главные претенденты на вылет из РПЛ»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Личке надо дать поработать в «Динамо» ещё год-два»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев покинул «Железничар»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер: Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали до 60 процентов
17:02 · Россия. Премьер-лига
Аленичев готов вернуться в «Спартак»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Спартак» и ЦСКА – это проблемные команды» эксклюзив
16:56 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Ишков: «Я хотел бы сыграть в Европе»
16:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам
16:41 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «ЦСКА всегда будет топ командой»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Уже все научились играть против «Зенита»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Аленичев оценил шансы Слишковича остаться в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем