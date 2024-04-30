Президент РФС — о возможном назначении Карпина в «Спартак»: «Не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможном назначении действующего наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в «Спартак».

По мнению функционера, переход Карпина из «Ростова» в «Спартак» никак не повлияет на работу тренера в сборной России.

«Не призываю Карпина менять место работы и переходить в московский клуб, но с точки зрения работы в «Спартаке» я не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения», — заявил Дюков «РБ Спорту».

В середине апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. На данный момент исполняющим обязанности наставника «красно-белых» является Владимир Слишкович.