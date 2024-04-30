Центральный нападающий «Войводины» Михайло Иванович может продолжить карьеру в России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил четыре миллиона евро за 19-летнего форварда, но сербы ответили отказом.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» готов выложить за Ивановича до пяти миллионов евро. Кроме того, по нашей информации, «сине-бело-голубые» готовы включить в сделку процент с перепродажи нападающего.

В текущей кампании Иванович появился на поле в 32 встречах во всех турнирах и стал автором восьми голов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость серба составляет 400 тысяч евро.