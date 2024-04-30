Ветеран «Спартака» Валерий Шмаров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о «чемпионской гонке» и игре «красно-белых».

- В этом сезоне «золотая гонка» приобретает новое дыхание. «Зенит» проигрывает и теряет очки. Вас это удивляет?

- Нет. Чувства имеют свойство притупляться. «Зенит» пять лет был чемпионом. Ему уже не интересно. Тяжело настроить себя на борьбу, чтобы выкладываться до конца, как питерцы играли раньше. Поэтому иногда такие казусы получаются, как 0:2 от «Рубина», 0:1 от «Динамо». Хотя сейчас они опять идут на первом месте, и, скорее всего, выиграют чемпионат.

- В этом сезоне борьба будет до последнего тура?

- Да. И «Зенит» является фаворитом. Почему? Потому что может включиться админресурс. Пока этого нет, потому что клуб идет на первом месте.

- Почему вы не верите в то, что «Краснодар» Мусаева может взять золото?

- Я не знаю Мусаева как тренера и вообще мало видел игр «Краснодара» в этом сезоне. Поэтому сложно что-то сказать на эту тему.

- Как вы восприняли увольнение Абаскаля из «Спартака»?

- С удовольствием. Я даже футбол почти не смотрел, потому что команда так играла. Каждый за себя. Лебедь, рак и щука. Сейчас после ухода Абаскаля команда заиграла, ребята побежали, желание появилось. Игроков прорвало. Они забивают много мячей.

- Вам принципиально, чтобы «Спартак» играл в атакующий футбол, или можно, как «Краснодар», на результат?

- У «красно-белых» много проблем в обороне, поэтому лучше играть в атакующий футбол и забивать на один мяч больше соперника.

- Связка Дуарте – Бабич вам не нравится?

- Что может нравиться, если они все время ошибаются и команда пропускает мячи?

- «Спартак» с «Зенитом» на ноль сыграл, с ЦСКА...

- Было дело. Отбились. Молодцы.

Елена Григорьевская