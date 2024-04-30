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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РФС не исключил возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ

30 Апреля 2024 • 17:26 Комментировать

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о возможном изменении лимита на легионеров.

«Все возможно. У нас была договоренность с Минспортом (о действии лимита в течение 2 лет), посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

При этом функционер отметил, что налог на легионеров вряд ли будет введен.

Напомним, на данный момент в заявке одной команды на сезон Российской премьер-лиги не может быть более 13 легионов и менее 12 россиян. Стоит отметить, что на поле одновременно могут находиться не более восьми иностранцев.

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Александр Дюков РПЛ
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