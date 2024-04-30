Суперкомпьютер: «Урал» и «Сочи» - главные претенденты на вылет из РПЛ»

Суперкомьютер Opta полагает, что екатеринбургский «Урал» и «Сочи» - основные претенденты на то, чтобы занять 15 и 16 места, а после отправиться лигой ниже по окончании сезона.

Так, у «Сочи» шансы на 16 место просто колоссальные – более 91 процента. На то, что южане спасутся, машина даёт шанс лишь в 3,5 процента.

Главным «фаворитом» на 15 места является «Урал». Суперкомпьютер считает, что у уральцев шансы завершить сезон в зоне вылета – 32 процента. Несколько меньше шансы на 15 место у «Балтики» - 22 процента. 16 процентов машина даёт на то, что вторым вместе с «Сочи» вылетит «Оренбург».

Ранее суперкомьютер порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.