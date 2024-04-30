Силкин: «Личке надо дать поработать в «Динамо» ещё год-два»

Сергей Силкин, бывший тренер московского «Динамо», а теперь футбольный эксперт высказался о Марцеле Личке, главном тренере «бело-голубых». Чех возглавил динамовцев летом 2023 года, перейдя из другого клуба РПЛ – «Оренбурга».

«Не знаю, какие взаимоотношения у Лички с руководством. Мне он нравится. Ему надо дать поработать ещё год-два и потом уже делать какие-то выводы», - делится Силкин в разговоре с Legalbet.

Напомним, что сейчас «Динамо» уверенно идёт на третьем месте в РПЛ и за четыре тура до конца сезона обладает 47 баллами. Отставание от первого места маленькое – всего три очка.

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