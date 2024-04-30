Российский нападающий Иван Игнатьев покинул «Железничар». Об этом сообщил президент сербского клуба Зоран Наункович.

«Мы с ним 10 дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», — приводит слова Наунковича РИА Новости.

Напомним, Игнатьев перешёл в «Железничар» в январе нынешнего года. В составе сербской команды 25-летний футболист успел провести семь матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

Ранее Игнатьев также выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Сочи» и «Крылья Советов». Кроме того, нападающий успел поиграть в составе молодёжной сборной России.