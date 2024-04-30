Суперкомпьютер: Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали до 60 процентов

Суперкомпьютер Opta за четыре тура до финиша текущего сезона РПЛ оценил шансы лидеров лиги на чемпионство.

«Зенит», лидер таблицы с 50 баллами имеет шансы на шестое чемпионство подряд с вероятностью в 60 с небольшим процентов. У «Краснодара» шансы на первую строчку – 32,5 процента вероятности. У «Динамо» - порядка семи процентов.

Главным фаворитом на второе место машина видит «Краснодар» - 51 процент. Главный фаворит на третью позицию – московское «Динамо», чуть более 60 процентов.

Напомним, что после 26 тура «Зенит» и «Краснодар» делят первое место с 50 баллами, но «Зенит» впереди по дополнительным показателям. Третье место с 47 баллами у московского «Динамо».