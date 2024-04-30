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Аленичев готов вернуться в «Спартак»

30 Апреля 2024 • 17:02 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, готов ли вернуться в стан «красно-белых».

Напомним, российский тренер возглавлял столичный клуб с 2015 по 2016 год.

«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Сёмин приходил в «Локомотив», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который он тренировал с 2017 по 2019 год.

Ранее «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, назначив исполняющим обязанности наставника команды Владимира Слишковича.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев

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