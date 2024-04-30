Аленичев готов вернуться в «Спартак»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, готов ли вернуться в стан «красно-белых».

Напомним, российский тренер возглавлял столичный клуб с 2015 по 2016 год.

«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Сёмин приходил в «Локомотив», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который он тренировал с 2017 по 2019 год.

Ранее «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, назначив исполняющим обязанности наставника команды Владимира Слишковича.