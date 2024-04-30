В Англии назвали «шоком» интерес «Спартака» к Мойесу

«Спартак» ищет нового главного тренера после того, как недавно было принято решение об увольнении Гильермо Абаскаля. На страницах Daily Mail сообщается о том, что представители московского клуба выходили на Дэвида Мойеса, нынешнего рулевого «Вест Хэма». При этом источник отмечает, что шотландец не хочет переходить в «Спартак», к тому же сейчас Мойес думает только о завершении сезона.

Любопытно, что интерес к Мойесу со стороны российского клуба в материале называют «шоком».

Действующий контракт Дэвида Мойеса с «Вест Хэмом» рассчитан до завершения сезона. Ранее в прессе проскакивали слухи об уходе шотландца из лондонского клуба.