Игрок «Урала» Ишков: «Я хотел бы сыграть в Европе»

Полузащитник «Урала» Илья Ишков признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

«Я согласен с Григорием Викторовичем Ивановым, что надо уезжать в европейские клубы и играть там. Я, конечно, хотел бы сыграть в Европе», — цитирует Ишкова «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне 18-летний Ишков провёл за «Урал» 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого россиянина в 400 тысяч евро.

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата России команда из Екатеринбурга занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.