Бистрович: «ЦСКА всегда будет топ командой»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением о том, является ли ЦСКА топ-клубом.

Напомним, трудовой договор 26-летнего хорвата принадлежит ЦСКА, а за «Балтику» он выступает на правах аренды.

«ЦСКА был и есть большой клуб, где собраны одни из самых лучших футболистов лиги. Конечно, они всегда будут топ‑командой», — цитирует Бистровича «Матч ТВ».

После 26 сыгранных туров ЦСКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Владимира Федотова 38 набранных очков.

6 мая ЦСКА примет дома «Рубин» в рамках 27-го тура РПЛ. Начало — в 20:30 по мск.