Тарханов: «Уже все научились играть против «Зенита»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о проблемах «Зенита», который потерпел два поражения в последних двух турах РПЛ.

Специалист отметил, что «сине-бело-голубые» испытывают трудности при игре в нападении. По мнению Тарханова, соперники научились противостоять «Зениту».

«Уже все научились играть против «Зенита», создают плотную оборону. Петербуржцам не хватает организации атакующих действий, чтобы её преодолевать», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 50 набранных очков. Столько же баллов набрал «Краснодар», занимающий вторую строчку.