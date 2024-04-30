Аленичев оценил шансы Слишковича остаться в «Спартаке»

После увольнения Гильермо Абаскаля со «Спартаком» на временной основе работает Владимир Слишкович. Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев оценил шансы боснийца избавиться от приставки «исполняющий обязанности».

«Думаю, даже если «Спартак» четыре матча выиграет, что будет крайне сложно сделать, вряд ли Слишковича сделают главным. Раз спортивный директор – иностранец, ведутся переговоры с иностранными тренерами», - цитирует Аленичева «РИА Новости».

В то же время Аленичев допустил, что Владимир Слишкович останется в тренерском штабе «Спартака».

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на восемь очков.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 1 мая, - против «Динамо» в Кубке России.