Бистрович назвал причину неудач ЦСКА

Хавбек «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос о неудачных результатах ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что это случилось из‑за плотного графика, многим командам очень тяжело играть и в Кубке, и в РПЛ. Плотность в календаре — это основное», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

Футболист отметил, что у столичного клуба не так много вариантов для ротации состава.

Напомним, Бистрович выступает за «Балтику» на правах аренды, а контракт хавбека принадлежит ЦСКА.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отметился тремя голами и записал на свой счет один ассист.