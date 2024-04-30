Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы московских команд в борьбе за чемпионство.

- ЦСКА и «Спартаку» можно забыть о борьбе за медали?

- Практически и теоретически за медали бороться можно. Вожжи надо отпускать, когда уже ничего не светит. Тогда можно и на Кубке сосредоточиться. Все равно есть премиальные, можно бороться за них. Но в любом случае «Спартак» и ЦСКА – это проблемные команды. Они не умеют играть на скоростях, зато умеют нервничать. Вот в дерби они планку сами подняли, за собой же не успевали. В цейтноте игроки очень плохо принимают решения.

«Спартак» сейчас занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место (42 очка), а ЦСКА – восьмое (38 очков). На третьей позиции располагается «Динамо» (47 очков), выше идут «Краснодар» и «Зенит» (по 50 очков).