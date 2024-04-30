Дюков уверен в возвращении России в турниры УЕФА

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, ответил на вопрос, есть ли у него ощущение, что российские команды вернутся в турниры УЕФА.

«Я в этом уверен», - сказал Дюков, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Дюков добавил, что ситуация с отстранением российских команд и сборных может в какой-то момент измениться.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз ориентируется на снятие санкций УЕФА и ФИФА к началу отбора на чемпионат мира – 2030, то есть к осени 2028 года.

Отметим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.