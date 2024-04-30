Рюдигер: «Мой любимый футболист — Пепе»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер назвал бывшего игрока «сливочных» Пепе своим любимым футболистом.

Немецкий футболист признался, что он, как и Пепе, любит задирать соперников. Однако, по словам Рюдигера, португалец находится на другом уровне.

«Моим любимым футболистом является Пепе. Мой любимый навык? Задирать противников. И да, я вижу сходство между мной и Пепе, но, честно говоря, он находится на другом уровне», — цитирует Рюдигера Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 41 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, уже сегодня, 30 апреля, «сливочные» сыграют с «Баварией» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по московскому времени.