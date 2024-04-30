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Никита Медведев — о пропущенном голе: «Мяч случайно попал в Щетинина»

30 Апреля 2024 • 16:21 Комментировать
Ростов
2:1
Оренбург

Голкипер «Ростова» Никита Медведев высказался о пропущенном голе в минувшем матче с «Оренбургом».

Напомним, встреча 26-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова». Единственный мяч дончане пропустили по своей вине.

«Потеряли мяч на фланге, была подача. Видел, что в штрафной никого нет, хотел отбить мяч и подобрать. Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Медведев провел 13 матчей, в которых пропустил 15 мячей и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 26 туров «Ростов» располагается на седьмой строчке в РПЛ, имея в копилке 40 очков.

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