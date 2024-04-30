Игорь Федотов - о Карасёве: «О давлении на него я даже говорить не хочу»

Сергей Карасёв имеет право судить не только по букве закона, но и исходя из перипетий игры, поскольку является опытнейшим и ведущим арбитром РПЛ. Об этом заявил бывший рефери Игорь Федотов.

Экс-судья ФИФА разобрал действия Карасёва в матче «Крылья Советов» - «Краснодар» и отметил, что тот зря показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Сергею Волкову, а также должен был пресечь давление на себя со стороны футболистов.

«О давлении на Карасёва я даже говорить не хочу. Если уж Карасёв с давлением не справляется, то что делать другим судьям? Ну, как это может быть? Этого не может быть вообще!», - цитирует Федотова Metaratings.ru.

Добавим, что в итоге команды разошлись миром со счётом 0:0, и «Краснодар» упустил шанс единолично возглавить турнирную таблицу.