Личка выступил за переход РПЛ на систему «весна-осень»

Рулевой «Динамо» Марцел Личка считает, что чемпионат России лучше начинать в марте.

«Начинать чемпионат можно в марте и заканчивать в конце ноября-начале декабря. Может быть, так было бы лучше для российского футбола», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Чешский специалист отметил, что в России долгая зима и мало южных городов, где можно проводить матчи в зимнее время.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 47 очков после 26 туров. В следующем туре РПЛ «бело-голубые» примут дома «Сочи». Игра между командами пройдет 5 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.