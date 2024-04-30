Нападающая «Локомотива» Чиноньерем Маклинс перешла в московский клуб летом 2022 года. С тех пор она укрепилась в составе «железнодорожниц» и принесла команде десяток забитых голов. Чиноньерем любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

- Хочется немного поговорить о тебе. Мы знаем, что партнерши называют тебя ЭмСи. Это как-то связано с рэпом?

- Меня зовут Чиноньерем Маклинс. ЭмСи - это сокращение от моей фамилии. Это прозвище приклеилось ко мне уже в Москве. Я не обижаюсь, оно мне нравится.

- По твоим соцсетям видно, что ты в отличной форме. Ни дня без спорта?

- Именно так. Вообще, мы все в семье крупные. Если я не буду работать в зале, то буду выглядеть некрасиво.

- Ты говорила, что хочешь попробовать себя в модельном бизнесе. Когда тебя ждать на обложках?

- Мне просто нравятся некоторые бренды. Если один из них предложит мне сотрудничество, я буду рада и соглашусь. Но футбол всегда на первом месте.

- В России есть нигерийское сообщество футболистов?

- Да, есть. Мы стараемся быть едиными. У нас есть чаты, мы всегда на связи.

- В России многие мужчины отрицательно относятся к женскому футболу. В Нигерии распространена такая точка зрения?

- Скажу так, я с ней не сталкивалась. Нет никакого разграничения по полу. Если хочешь играть в футбол, то просто идешь и играешь.

- А ты смотришь матчи мужского «Локомотив»?

- Да, конечно. Мы все семья и делаем одно дело.

- Тебе не обидно, что за мужским футболом в России следят гораздо больше, чем за женским?

- Люди так привыкли. Очень сложно поменять свой подход к просмотру футбола. Конечно, пока женский и мужской футбол - это разные планеты. Не только в России, а везде. Люди смотрят мужской футбол гораздо больше. Но мы тоже отдаемся на поле по полной.

«Россия упорядочила мою жизнь»: Нападающая «Локомотива» Чиноньерем Маклинс – о выборе между Месси и Роналду, Нигерии и целях ЖФК «Локомотив»