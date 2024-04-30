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«Зенит» предложил 4 миллиона евро за сербского форварда слухи

30 Апреля 2024 • 16:00 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Нападающий «Войводины» Михайло Иванович попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает Telegraf.

По информации источника, российский гранд предложил за 19-летнего футболиста четыре миллиона евро, однако данное предложение не устроило руководство «Войводины». Отмечается, что сербы хотят заработать на продаже Ивановича более внушительную сумму и включить в трансфер пункт о получении определенного процента с последующей продажи форварда.

В этом сезоне Иванович принял участие в 32 матчах во всех турнирах и забил восемь мячей. Контракт игрока с «Войводиной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в 400 тысяч евро.

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