Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков рассказал, что нужно «Динамо» для борьбы за чемпионство эксклюзив

30 Апреля 2024 • 16:00 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность «Динамо» к борьбе за чемпионство.

- «Динамо» готово к борьбе за победу в РПЛ?

- Борьба за третье место по силам «Динамо» с текущей подготовкой и с текущим составом. У команды нет резерва. Не дай бог с Тюкавиным что-то случится. Если не будет Тюкавина, то и атаки не будет как таковой. Уйдет один центральный защитник – сразу проблема с обороной будет. Гладышев, Грулев и Гагнидзе подают надежды, но пока они не выросли в игроков основного состава. Вроде они на подходе, но никто до сих пор качественно не прибавил. Кто-то из них выходит на поле – уровень игры сразу падает. Лучшие годы Смолова тоже прошли. В матче с «Зенитом» была атака четыре в два – он пас чужому отдал. Есть 12 неплохих футболистов, но с 12 игроками на чемпионство претендовать не будешь. Я еще в начале сезона говорил, что надо минимум пять человек еще взять.

За четыре тура до финиша чемпионата России «Динамо» отстаёт от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков Фёдор Смолов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
17:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Личке надо дать поработать в «Динамо» ещё год-два»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев покинул «Железничар»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер: Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали до 60 процентов
17:02 · Россия. Премьер-лига
Аленичев готов вернуться в «Спартак»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Спартак» и ЦСКА – это проблемные команды» эксклюзив
16:56 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Ишков: «Я хотел бы сыграть в Европе»
16:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам
16:41 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «ЦСКА всегда будет топ командой»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Уже все научились играть против «Зенита»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Аленичев оценил шансы Слишковича остаться в «Спартаке»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Бистрович назвал причину неудач ЦСКА
16:26 · Россия. Премьер-лига
Дюков уверен в возвращении России в турниры УЕФА
16:25 · Россия. Премьер-лига
Рюдигер: «Мой любимый футболист — Пепе»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев — о пропущенном голе: «Мяч случайно попал в Щетинина»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов - о Карасёве: «О давлении на него я даже говорить не хочу»
Все новости
Рекомендуем