Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность «Динамо» к борьбе за чемпионство.

- «Динамо» готово к борьбе за победу в РПЛ?

- Борьба за третье место по силам «Динамо» с текущей подготовкой и с текущим составом. У команды нет резерва. Не дай бог с Тюкавиным что-то случится. Если не будет Тюкавина, то и атаки не будет как таковой. Уйдет один центральный защитник – сразу проблема с обороной будет. Гладышев, Грулев и Гагнидзе подают надежды, но пока они не выросли в игроков основного состава. Вроде они на подходе, но никто до сих пор качественно не прибавил. Кто-то из них выходит на поле – уровень игры сразу падает. Лучшие годы Смолова тоже прошли. В матче с «Зенитом» была атака четыре в два – он пас чужому отдал. Есть 12 неплохих футболистов, но с 12 игроками на чемпионство претендовать не будешь. Я еще в начале сезона говорил, что надо минимум пять человек еще взять.

За четыре тура до финиша чемпионата России «Динамо» отстаёт от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.