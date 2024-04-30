Ташуев считает, что кандидатура Карпина в сборной логична

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о совмещении Валерием Карпиным постов в «Ростове» и сборной России.

По мнению Ташуева, пока национальная команда не имеет возможности проводить официальные игры, совмещение постов главным тренером сборной вполне оправдано.

«Валерий Георгиевич изнутри знает команду, ребят, все нюансы. Коммуникация уже выстроена. Дай бог, чтобы завтра мы участвовали в международных турнирах, тогда с учётом совмещения, это будет уже нелогично», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела в марте, когда разгромила команду Сербии (4:0). Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года.