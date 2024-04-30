Гранат считает, что смена тренера положительно сказалась на «Спартаке»

Экс-защитник столичного «Спартака» Владимир Гранат высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера «красно-белых».

«Смена тренера у «красно-белых» пошла им на пользу. Это видно и по игре, и по результату», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «Спартак» стал серьезнее готовиться к матчам и стал играть совсем по-другому.

Стоит сказать, что в четырех играх под руководством Владимира Слишковича «Спартак» ни разу не уступил.

1 мая «красно-белые» встретятся на выезде с «Динамо» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов, начало — в 18:00 по мск.