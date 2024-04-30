Игнатов - о Максименко: «Он красавец. Действительно половина команды»

Александр Максименко вносит огромный вклад в успехи московского «Спартака» в последних матчах. Таким мнением поделился полузащитник «красно-белых» Михаил Игнатов.

«Он красавец, мы только рады такой игре голкипера. Наверное, сейчас Саша действительно половина команды», - приводит слова Игнатова Metaratings.ru.

Напомним, что «Спартак» довёл свою беспроигрышную серию до четырёх матчей, включая кубковый поединок с «Зенитом». При этом в двух из них - с питерцами и ЦСКА - Максименко сыграл на ноль. В последний раз москвичи проигрывали «Сочи». После той встречи в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль. Сейчас и.о. главного тренера команды является Владимир Слишкович.