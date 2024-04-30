Личка: В РПЛ пока не всё в руках «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах команды в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«В чемпионате не все пока в наших руках. Становится все меньше игр, «Зенит» впереди на три очка. Нам надо ждать ошибки соперника», — цитирует Личку «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что если бы чемпионство решалось в матче последнего тура с «Краснодаром», то это было бы здорово.

В настоящий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 47 очков. Отставание от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» составляет три зачетных балла.