Ньямси: «Глушенков готов для игры в «Барселоне»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси выразил мнение, что нападающий «железнодорожников» Максим Глушенков мог бы выступать за «Барселону».

«Я никогда не играл в «Барселоне» и Ла Лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне». А почему нет?» — цитирует Ньямси «РБ Спорт».

Ранее способность Глушенкова выступать в составе испанского гранда отметил известный российский тренер Юрий Сёмин.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провёл за «Локомотив» 34 матча, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.