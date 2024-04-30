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Ньямси: «Глушенков готов для игры в «Барселоне»

30 Апреля 2024 • 15:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси выразил мнение, что нападающий «железнодорожников» Максим Глушенков мог бы выступать за «Барселону».

«Я никогда не играл в «Барселоне» и Ла Лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне». А почему нет?» — цитирует Ньямси «РБ Спорт».

Ранее способность Глушенкова выступать в составе испанского гранда отметил известный российский тренер Юрий Сёмин.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провёл за «Локомотив» 34 матча, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

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Локомотив Москва Барселона Максим Глушенков Жерзино Ньямси ещё теги

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