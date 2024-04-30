Личка высказался о деградации РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, деградирует ли чемпионат России.

Специалист признался, что, конечно, отсутствие еврокубков является проблемой для РПЛ.

«Тяжело и сборной, не хватает официальных соревнований. С другой стороны, в лиге есть много игроков из Латинской Америки, которые играют за свои сборные», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

По итогам 26 туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «бело-голубых» 42 очка.

5 мая «Динамо» примет у себя дома «Сочи» в 27-м туре РПЛ. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.