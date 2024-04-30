В «Ахмате» допустили продление контракта с Конате

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем нападающего грозненской команды Мохамеда Конате, чей контракт с клубом рассчитан до лета нынешнего года.

Напомним, ранее агент 26-летнего футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что у Конате есть варианты продолжения карьеры в Европе.

«Решим, как только закончится чемпионат. Не хочу комментировать слова агента. Летом ничего нельзя исключать», — цитирует Айдамирова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 31 матч, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Цвета грозненской команды нападающий защищает с 2021 года.