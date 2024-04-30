Маслов: «Слишкович сказал, что не будет такого, что было при Абаскале»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о беседе насчёт своего игрового времени с Владимиром Слишковичем, который исполняет обязанности наставника команды.

Напомним, Слишкович заменил в «Спартаке» уволенного Гильермо Абаскаля.

«Владимир сразу сказал, что не будет такого, что было при Абаскале. Я для него точно такой же игрок, как и все остальные», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

В этом сезоне 24-летний защитник сыграл в двух матчах РПЛ и трех играх Кубка России, в которых не отметится голевыми действиями.

После 26 туров «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 балла.